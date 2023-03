Krippen helfen Kindern

Das Haus von Gerhard Mögele wurde übergangsweise zum Krippenmuseum. So kam eine Spendensumme zusammen, die nun übergeben wurde.

Gerhard Mögele hat mittlerweile so viele Krippen, dass er sie aus Platzgründen gar nicht mehr abbauen kann - und sie somit einfach stehen lässt.

Umso besser, dass die Krippen auch über die Adventszeit hinaus einem guten Zweck zu Teil werden konnten: Dank der weihnachtlichen Krippenbesichtigung, als Gerhard Mögeles Haus übergangsweise zum Krippenmuseum für neugierige Besucherinnen und Besucher wurde, kamen auch in diesem Jahr einige Spendengelder zusammen, die mit dem zusätzlichen Erlös zweier, extra zum Verkauf angefertigter Krippen, in der Summe 750 Euro ergaben.

Gerhard Mögele spendete dieses Geld nun der Stiftung Bunter Kreis in Augsburg und Stadtbergen, welche er auch schon selbst besucht hat. Die Idee, diese Gelder in weitere Spenden für kranke Kinder umzuwandeln, sei ihm ein Anliegen gewesen, insbesondere da er selbst Vater ist und er den Bedarf vor Ort unterstützen wollte. Die eigenen Krippen auch zu verkaufen oder die Sammlung irgendwann aufzulösen, kommt Gerhard Mögele jedoch nicht im Sinn. Sein Haus wird also vorerst ein ganzjähriges Krippenhaus bleiben.