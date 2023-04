Legal kiffen? Das sagen Menschen aus dem Augsburger Land dazu

Den einen stimmt sie hoffnungsvoll, andere sind fassungslos: Die geplante Legalisierung von Cannabis löst unterschiedliche Reaktionen aus. Das zeigt unsere Umfrage in Gersthofen.

Darf bald jede und jeder ganz legal kiffen? Wenn es nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach geht, lautet die Antwort: ja. Er will Cannabis legalisieren. Noch in diesem Jahr sollen bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf erlaubt sein. Außerdem soll der Anbau von bis zu drei Pflanzen für alle Volljährigen legalisiert werden. Was sagen die Menschen im Augsburger Land dazu? Wir haben uns umgehört.

Wenn Cannabis legal ist, dann möchte sie es ausprobieren

Monika Greiter aus Gersthofen ist positiv gestimmt: "Ich bin Schmerzpatientin", erzählt sie. "Ich habe gehört, dass Cannabis da helfen könnte. Vielleicht muss ich dann nicht mehr so viele Tabletten schlucken." Wenn Cannabis legal ist, möchte sie es ausprobieren. Greiter hofft, dann auch eine ärztliche Verschreibung zu bekommen. Dennoch ist sie der Meinung, dass der Konsum nach der Legalisierung steigen werde, vor allem unter Jugendlichen. "Ich denke aber nicht, dass es eine größere Gefährdung für Jugendliche darstellt", meint sie. "Sie wachsen ja dann auch damit auf."

Martin Saumweber aus Burtenbach (Landkreis Günzburg) hält von den Legalisierungsplänen "nicht so viel". Bei Cannabis handele es sich schließlich um Drogen. "Wenn die legal sind, kommt jeder dran. Das ist für die Jugend und für alle gefährlich." Im eigenen Alltag werde er sich aber wegen der Legalisierung nicht unsicherer fühlen.

Hanfpflanzen mit einem hohen THC-Anteil (Tetrahydrocannabinol) beeinflussen die Psyche und verursachen den Rauschzustand, den sich viele von der illegalen Droge erhoffen.

In der Schmerztherapie hat das THC aber einen viel wichtigeren Effekt: Es soll schmerzlindernd und krampflösend wirken und wird insbesondere in der Krebstherapie und bei Multipler Sklerose (MS) sowie gegen Grünen Star genutzt. Bei CBD-haltigem Hanf (Cannabidiol) wird vielmehr der beruhigende und entzündungshemmende Effekt gewünscht.

Am häufigsten wird diese Sorte gegen Epilepsie, Depressionen oder Psychosen genutzt. Liegt der THC-Gehalt unter der gesetzlichen Grenze von 0,2 Prozent, ist Hanf sogar in Bioläden ohne Rezept erhältlich. (mells)

"Eine Cannabispflanze zu züchten ist nicht so einfach."

Christian Schwarz aus Gersthofen sieht das in Bezug auf den Straßenverkehr anders. Er fragt sich, wie der Cannabiskonsum in Kombination mit dem Autofahren künftig geregelt werde. "Es gibt keinen messbaren Faktor im Blut. Und Cannabis im Labor festzustellen, ist aufwendig." Schwarz ist überzeugt, dass durch die Legalisierung die Risiken für Unbeteiligte steigen. Zudem glaubt er nicht, dass der illegale Handel durch eine Legalisierung unterbrochen werde. Auch die Selbstzüchtung sieht er kritisch: "Eine Cannabispflanze zu züchten ist nicht so einfach. Die Pflanzen sind sehr empfindlich." Trotzdem ist er der Meinung, dass Cannabis im Vergleich zu Alkohol die harmlosere Variante sei. "Alkohol ist noch gefährlicher, und zudem gesellschaftlich anerkannt. Der Konsum wird oft sogar noch toleriert."

Helene Spreng aus Gersthofen hat zur Legalisierung eine klare Meinung: "Das darf man nicht freigeben", sagt sie. Spreng hat den Eindruck, das Thema werde zu sehr auf die leichte Schulter genommen. "Cannabis ist ein Rauschmittel. Das ist gefährlich für junge Menschen", meint sie. Dass Cannabis schädlicher sei als Alkohol, glaubt sie nicht.

"Es braucht jemanden, der einen anleitet, wie zum Beispiel einen Arzt."

Eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist "dafür, dass Cannabis als medizinisches Produkt auf Demeter-Qualität verkauft wird". Außerdem betont sie, dass Aufklärung in jedem Fall wichtig sei: "Es sollte nicht komplett freigegeben sein. Es braucht jemanden, der einen anleitet, wie zum Beispiel einen Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker." So könne die Legalisierung durchaus auch positive Auswirkungen zeigen: "Cannabis kann zum Beispiel bei Angstzuständen helfen, wenn es richtig dosiert wird."