Leonards Lieblingstier hat gewonnen

Mit ihrem Schmuckatelier hatte sich Tanja Wolf im Wonnemonat Mai auf dem Musikalischen Wochenmarkt in Gersthofen präsentiert. Dabei waren alle Kinder von ihr zu einem großen Malwettbewerb unter dem Motto “Wer malt am schönsten sein Lieblingstier?” eingeladen worden. 13 Kinder hatten mitgemacht und ihre Kunstwerke eingereicht. Das Siegerbild von Leonard (Zweiter von links, 8 Jahre) aus Gersthofen hat gewonnen; es diente als Vorlage für einen Schmuckanhänger, den Tanja Wolf angefertigt und vor kurzem mit Bürgermeister Michael Wörle auf dem Wochenmarkt an den Gewinner und seinen Bruder Jeff überreicht hat. (AZ)

