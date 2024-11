Letzte Ofenführerscheine zu vergeben

Wer einen Holzofen zuhause hat, weiß, dass sich durch richtige Anwendung viel Geld sparen lässt. Auch zum Umweltschutz kann man so beitragen. Das unterstützt die Stadt Gersthofen seit einem Jahr mit dem sogenannten Ofenführerschein. Das Interesse im letzten Winter sei groß gewesen, berichtet Ulrike Seibert vom Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Rathaus Gersthofen. Bereits über 100 Hausbesitzer und Mieter hätten den kostenlosen Gutschein für den Besuch der Online-Akademie in Anspruch genommen. Die letzten Ofenführerscheine würden jetzt vergeben.

Seibert erklärt, was das Projekt „Ofenführerschein“ erreichen will: „Nach aktueller Forschungslage ist es möglich, die Feinstaubbelastung um 50 Prozent, den CO2-Ausstoß um bis zu 60 Prozent und die Menge organischer Schadstoffe um bis zu 67 Prozent zu reduzieren. Vorrausetzung ist es, dass die Holzöfen richtig bedient werden.“ Das sei gerade in diesem Winter besonders wichtig. Denn: Viele Bürgerinnen und Bürger würden jetzt ihre sonst eher selten genutzten Kamine und Öfen anwerfen, um gezielt Gas oder Heizöl zu sparen, so Seibert. Andere hätten sich zum ersten Mal einen Ofen installieren lassen. In jedem dritten Haushalt Deutschlands würde es schon einen holzbetriebenen Ofen geben. Und diese würden laut Umweltbundesamt für rund 20 Prozent des Feinstaubs verantwortlich sein.

Um möglichst viele Besitzer von Holzöfen gleichzeitig schulen zu können, hat sich Gersthofen für eine Kooperation mit der deutschen Ofenakademie entschlossen: Das ist eine Schulungsplattform im Internet. Kernstück ist ein knapp zweistündiger Onlinekurs, in dem Expertinnen und Experten erklären, worauf es beim Heizen mit Holz ankommt. Das Seminar kann jederzeit begonnen oder unterbrochen und später fortgesetzt werden. Am Ende gibt es einen kurzen Test. Wer den Ofenführerschein kostenlos absolvieren will, geht auf www.ofenakademie.de/stadt-gersthofen. Dort kann der Zugangscode abgefragt werden. (AZ)