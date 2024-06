Mc Donalds in Gersthofen öffnet am Dienstag

Die Bauarbeiten für das neue Schnellrestaurant gehen in die Endphase. Der Betreiber ist in der Region kein Unbekannter.

Im Gewerbegebiet Nord-West in Gersthofen gibt es neben Döner und asiatischen Gerichten bald auch Burger und Pommes. Die neue Mc Donald's-Filiale in der Dieselstraße soll am Dienstag, 25. Juni, ab Mittag geöffnet sein, sagt Franchisenehmer Tim Hendrikx auf Rückfrage unserer Redaktion. Noch sind die Bauarbeiten für den Schnellimbiss mit Café und Drive-in in vollem Gange, doch der Eröffnungstermin stehe fest. In Gersthofen wird Hendrikx damit seine 13. Mc Donald's-Filiale in der Region Augsburg betreiben.