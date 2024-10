Mitreißende Melodien in Sankt Jakobus

Unter den traditionellen Klängen von „Großer Gott, wir loben dich“ ging ein Nachmittag voll musikalischer Vielfalt in der Gersthofer Stadtpfarrkirche St. Jakobus major zu Ende. Das JUGGE präsentierte unter der musikalischen Leitung von Maximilian Hosemann eine beeindruckende Mischung aus klassischen und modernden Tonwerken. Jede Altersklasse zeigte begeistert ihr Können. Eine Auswahl an Blechbläsern des A-Orchesters eröffnete feierlich von der Empore das Konzert. Nach der Begrüßung durch den zweiten Vorstand, Herrn Sven Stawinoga, spielte sich die Bläserklasse mit fünf kurzen Stücken wie „Freude schöner Götterfunken“ in die Herzen der Zuhörer. Zu einer weiteren musikalischen Reise lud das B-Orchester das Publikum mit dem Werk „Five Continents“ von Kees Vlak ein. Zur Ballade „Irish Dream“ träumten die Zuhörenden weiter von geheimnisvollen Landstrichen Irlands und seinen rauen Klippen und Winden. Auch Welthits wie Adeles „Hello“ wurden sagenhaft zur Darbietung gebracht. Das Klarinettenquartett, eine Auswahl aus dem A-Orchester, bewies seine Virtuosität mit einem „Divertissement“.

Das Publikum zeigt seine Begeisterung

Mit Jan van Kraeydoncks modernem Arrangement der bekannten Toccata in D-Dur für Orgel von Johann Sebastian Bach beeindruckte das A-Orchester das Publikum zutiefst. Dies zeigte sich neben tosendem Beifall auch durch zustimmende Pfiffe. Den jungen Musizierenden gelang es, den Konzertbesuchern jedes Genre bestens darzubieten: Von Filmmusik („How to Train your Dragon“) über Musicals („Les Misérables“) bis zu schottischen Weisen im Opus „Highland Cathedral“. Das Stück „Vivo per Lei“, ursprünglich ein gefühlvolles Duett von Andrea Bocelli und Giorgia mit der Bedeutung „Ich lebe für sie“ (gemeint ist die Musik), könnte so auch für alle Musikerinnen und Musiker des A-Orchesters stehen. Die Besucher des Kirchenkonzerts verließen den Konzertnachmittag mit einem Lächeln. (AZ)