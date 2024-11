Farbige und kraftvolle Blumenbilder

Im Betriebsrestaurant des Industrieparks Gersthofen gibt es eine neue Kunstausstellung mit dem Titel „Drunter & Drüber“. Der Neusässer Künstler Wolfgang Zimmermann zeigt dort bis Mitte Januar eine Auswahl seiner floralen, figurativen und topografischen Werke.

Der Titel der Ausstellung resultiere aus der Arbeitsweise des Künstlers, wie er jetzt anlässlich der Ausstellungseröffnung bekannte. Wolfgang Zimmermann zeichnen der starke mehrschichtige Farbauftrag sowie die Arbeit mit verschiedenen Materialien aus. Seine kraftvollen und farbigen Blumenbilder mit Rosen, Sonnenblumen, blaue Blumen und Mohn, erinnern dabei an die Werke von Emil Nolde. Durch Positionierung und farbliche Darstellung kommt es auf den Bildern, auf denen Menschen abgebildet sind zu spannungsvollen Beziehungen.

Klaus Konze hat die Laudation gehalten

Klaus Konze ist selbst Künstler und Beirat für Kunst im Kulturkreis Neusäß. Er ist ein langjähriger Weggefährte von Zimmermann und beschreibt dessen Schaffen in seiner Laudatio als eine Art Erkundungs- oder Forschungsakt, bei dem immer neue Techniken und Malweisen erprobt werden. So habe der Maler in seinen jüngsten abstrakten Werken eine ganz neue Bildsprache für sich erarbeitet. Die Kunstwerke werden bis Mitte Januar 2025 im Betriebsrestaurant des Industrieparks ausgestellt. Das Betriebsrestaurant ist für einen Besuch der Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. (AZ)