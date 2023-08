Nach Gablingen: Bekommt auch Hirblingen zwei Glasfasernetze?

Bekommt Hirblingen zwei voneinander unabhängige Glasfasernetze? Im Moment sieht es danach aus. Einige Bürgerinnen und Bürger wollen, dass dies vermieden wird.

In den vergangenen Jahren wurde in Hirblingen ein privat finanziertes Nahwärmenetz eingerichtet. Im Zuge der Bauarbeiten wurden dann ebenfalls Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt, um die Straßen, Gehsteige und Privatgrundstücke nicht erneut aufreißen zu müssen. Doch sieht es derzeit danach aus, dass ein zweites Netz in dem Gersthofer Stadtteil installiert werden wird. Dagegen sind eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern und haben sich nicht zuletzt auch an Bürgermeister Michael Wörle gewandt. Doch dieser sieht keine Chance, hier Einfluss zu nehmen.

Die Telekom will in Hirblingen Glasfaserkabel verlegen. „Allerdings wurden im Zuge des Wärmenetzausbaus alle daran angeschlossenen und noch dafür vorgesehenen Liegenschaften bereits mit einem Glasfaserleerrohr erschlossen oder werden es in naher Zukunft sein“, wandte sich Martin Schmid schon vor einiger Zeit an seine Hirblinger Mitbürger. „Einem Anschluss eines Telekommunikationsanbieters ans schnelle Glasfaserinternet steht damit grundsätzlich nichts im Wege.“ Die Telekom AG plane aber offensichtlich, parallel zu der bereits bestehenden Infrastruktur, erneut Straßen, Gehwege und Grundstücke aufzureißen, um ihre eigenen Glasfaserleerohre zu verlegen. „Eine Nutzung der bereits bestehenden Infrastruktur, in diesem Fall der bereits verlegten Glasfaserleerrohre, durch die Anbieter der Telekommunikationsleistungen ist sinnvoll und geboten“, so Schmid weiter.

Vorwürfe gegen den Gersthofer Bürgermeister

Nun meldete sich Schmid bei Bürgerfrageviertelstunde in der jüngsten Stadtratssitzung und wandte sich direkt an Wörle und die Stadträte: „Wir hatten Sie aufgefordert, die beiden Beteiligten Firmen Telekom und die Hirblinger kWh-GbR nochmals an einen Tisch zu bringen, um diesen drohenden, völlig unsinnigen Doppelbau zu verhindern und einer vernünftigen Lösung zuzuführen.“ Die kWh gehört zur Firmengruppe des Hirblinger Unternehmers und Stadtrats Markus Brem (Bewegung Zukunft). Bisher habe man aber aus dem Rathaus nichts gehört. „Von Ihnen als Bürgermeister aller Gersthofer Bürger dürfen wir professionelles Handeln in allen Angelegenheiten erwarten, unabhängig von Person, Ansehen oder Unternehmen, ob groß oder klein. Ein Zwischenbescheid wäre angebracht gewesen“, bemängelt Schmid. Auch niemand aus dem Ratsgremium habe zumindest eine Reaktion auf Schmids ersten Vorstoß im Juni erkennen lassen.

Er forderte nun Wörle „nochmals auf, die beiden beteiligten Firmen zeitnah, das heißt bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, an den Verhandlungstisch zu bringen. Zumindest soll der ernst gemeinte Versuch unternommen werden, die Problematik Doppelbau einer im Interesse nicht nur der Hirblinger Bürger, sondern auch aller Steuerzahler, vernunftorientierten Lösung zuzuführen.“ Er baue dabei auf das Mediationsgeschick des Bürgermeisters oder das eines oder mehrerer seiner kompetenten Mitarbeiter. Und er stehe damit nicht allein: „Dass ich mit dem, wir' nicht falsch liege, zeigt der große Zuspruch, den meine Forderung von den Hirblinger Bürgern und darüber hinaus erfährt.“ Das könne man aus den bisher eingeholten über 150 schriftlichen Bekundungen ersehen, „die ich Ihnen, Herr Bürgermeister, gerne in Kopie überreichen möchte“.

Gersthofen hält sich aus „privatwirtschaftlicher Entscheidung“ raus

Der so Kritisierte entgegnete: „Es handelt sich bei den bereits verlegten Leerrohren in Hirblingen um das Privateigentum eines örtlichen Unternehmers.“ Markus Brems Namen nannte er dabei nicht. Bei den Verhandlungen mit der Telekom sei keine vertragliche Einigung mit diesem Eigentümer zustande gekommen. „Die Telekom möchte diese Firma nicht nutzen – das ist eine privatwirtschaftliche Entscheidung“, so Wörle weiter. Und die Stadt könne nichts dagegen unternehmen, wenn die Telekom auf dem Bau eines eigenen Netzes bestehe.

Markus Brem, Stadtrat in Gersthofen und Geschäftsführer der Firma, die für den Nahwärmeausbau in Hirblingen verantwortlich ist, erklärte bereits früher gegenüber unserer Redaktion, dass die Telekom ihm einen Kaufpreis angeboten habe, der weit unter dem Einkaufspreis lag, den er für die verbauten Glasfaser-Leerrohre bezahlt hatte. „Das war unmöglich für mich“, sagt er.

Ein solcher doppelter Glasfasernetzbau ist bereits in Gablingen sicher. Vor 2025 wollte die Telekom eigentlich kein eigenes Glasfasernetz in dieser Gemeinde bauen. Doch seit das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ in Kooperation mit M-net die Gemeinde im Landkreis Augsburg im Jahr 2022 auf eigenwirtschaftlicher Basis mit schnellem Internet versorgt hat, hat das Bonner Unternehmen neue Pläne. Statt das Netz mitzunutzen, möchte die Telekom nun eigene Leitungen verlegen und alle Straßen erneut aufreißen, und das noch dieses Jahr. „Glücklich sind wir darüber nach wie vor nicht“, sagt Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf. Für die Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet das Lärm, Schmutz und Verkehrsbehinderungen – obwohl die Telekom das Netz der Konkurrenz mitnutzen könnte.