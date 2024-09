Nach Insolvenz: Für die Kunden von Windhager gibt es eine Lösung

Es ist eine gute Nachricht für Kunden wie Gläubiger und das Finale eines Wirtschaftskrimis: Die Firma Windhager Zentralheizung, Spezialist für Heizlösungen, wird nach der Insolvenz in diesem Jahr verkauft. Und zwar an das Unternehmen BHT – Best Heating Technology. Die Firma aus Österreich hatte zuvor schon den Windhager Mutterkonzern, ebenfalls aus Österreich, gekauft. Und damit das Ende der deutschen Standorte wie in Gersthofen eingeleitet.

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Insolvenz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis