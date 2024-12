Nazi-Straßennamen in Gersthofen: Was sagen Anwohner zur aktuellen Debatte?

In Gersthofen gibt es mehrere Straßen, die nach ehemaligen Nationalsozialisten oder Sympathisanten benannt sind. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob das so bleiben soll. Mehrfach wurde das Thema im Stadtrat behandelt. Zuletzt ging es speziell um eine Straße, die nach Georg Wendler benannt ist. Er war während und nach der NS-Zeit Bürgermeister in Gersthofen. Mit klarer Mehrheit entschied sich der Stadtrat, die nach ihm benannte Straße nicht umzubenennen, sondern eine Tafel mit Hinweisen zu Wendlers Leben aufzustellen. Eine Entscheidung, die zu etlichen, oft empörten Reaktionen führte. Unsere Redaktion hat sich in der Bürgermeister-Wendler-Straße nach Meinungen zur aktuellen Debatte umgehört.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßennamen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis