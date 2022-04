Neue Goetheschule kombiniert Holz und Beton – und wird teurer

Plus Ein neues, größeres Gebäude soll die in die Jahre gekommene Gersthofer Goetheschule ersetzen. Jetzt einigte sich der Stadtrat auf die Bauweise.

Jahrzehntelang tat das Gebäude der Goetheschule gute Dienste. Generationen von Jungen und Mädchen starteten seit Mitte der 60er-Jahre hier ihre Schullaufbahn. Inzwischen hat der Zahn der Zeit an dem Haus genagt und es ist auch zu klein geworden. Ein Neubau soll Abhilfe schaffen. Allerdings zeigen erste Schätzungen, dass das teuer werden wird. Der Stadtrat legte sich nun auf die Bauweise fest.