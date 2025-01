Neuer Hortraum im Ulrichskindergarten

Im Kindergarten St. Ulrich in Gersthofen gibt es fünf Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern. Davon arbeitet eine Gruppe mit integrativen Kindern. Jetzt ist eine Veränderung in dem Haus geplant: Der ehemalige Schlafraum im ersten Stock des Gebäudes an der Sportallee soll übergangsweise in einen Hort für bis zu 30 Kinder umgewandelt werden. Dieser Antrag lag den Stadträten im Bauausschuss vor. Von Seiten der Verwaltung gab es keine Bedenken gegen die Nutzungsänderung. Nach außen würden sich dadurch keine Veränderungen am Gebäude ergeben. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben einstimmig zu. Träger des Kindergartens ist die Stadt Gersthofen. Text: kar/Foto: Uwe Krella

