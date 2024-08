Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Gersthofen

Nach einer Unfallflucht in Gersthofen sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten berichten, wurde am Freitagnachmittag ein in der Gersthofer Kleinstraße geparktes Auto der Marke Ora angefahren und beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, soll der Verursacher davongefahren sein. Deshalb ist die Polizei auf Hinweise angewiesen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)

