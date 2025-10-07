Neue Zahlen: Wer lebt in Gersthofen?

Wie viele Rentner leben in Gersthofen? Wie sehr wächst die Einwohnerzahl? Bekommt jedes Kind einen Betreuungsplatz? Wie steht es um die Finanzen? Wer Antworten auf Fragen zum Leben in der zweitgrößten Stadt des Landkreises Augsburg bekommen wollte, war bei der Bürgerversammlung richtig. Bürgermeister Michael Wörle gab einen Überblick zu den wichtigsten Themen. Für 50 Männer und Frauen war dies Anlass genug, um an dem Abend ins Rathaus zu kommen.

