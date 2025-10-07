Icon Menü
Gersthofen präsentiert aktuelle Zahlen zu Bevölkerung, Finanzen und Bauprojekten

Gersthofen

Neue Zahlen: Wer lebt in Gersthofen?

Für die Bürgerversammlung hatte Michael Wörle interessante Zahlen mitgebracht. Dabei ging es um die Bewohner, die Finanzen und die großen Bauprojekte.
Von Regine Kahl
    Die Bevölkerungszahl in Gersthofen bleibt zurzeit in etwa gleich. Das Luftbild zeigt die Wohn- und Geschäftshäuser im Bereich der Stadtmitte rund um das "Loch".
    Die Bevölkerungszahl in Gersthofen bleibt zurzeit in etwa gleich. Das Luftbild zeigt die Wohn- und Geschäftshäuser im Bereich der Stadtmitte rund um das "Loch". Foto: Marcus Merk

    Wie viele Rentner leben in Gersthofen? Wie sehr wächst die Einwohnerzahl? Bekommt jedes Kind einen Betreuungsplatz? Wie steht es um die Finanzen? Wer Antworten auf Fragen zum Leben in der zweitgrößten Stadt des Landkreises Augsburg bekommen wollte, war bei der Bürgerversammlung richtig. Bürgermeister Michael Wörle gab einen Überblick zu den wichtigsten Themen. Für 50 Männer und Frauen war dies Anlass genug, um an dem Abend ins Rathaus zu kommen.

