Repair-Café, Spiele-Tauschbörse und Schachtraining

Allerorten Sommerpause, aber das Gersthofer Repair-Café in der Stadtbibliothek startet weiter durch: Am Samstag, 3. August, ab 10 Uhr kann wieder fleißig gemeinsam repariert und gebastelt werden. Dann hat auch die Spiele- und Puzzletauschbörse geöffnet. An den Samstagen 10. und 24. August ab 10 Uhr lädt der Schachclub zum Schachtraining für junge Leute ein. Donnerstags um 10 Uhr treffen sich die Profis. An den Donnerstagen 1., 8., und 29. August ab 18 Uhr findet der Spieleabend ab 18 Uhr statt. Die Leseomis gehen in die Sommerpause und sind ab dem 14. September wieder für die Kleinen zum Vorlesen da.

Im Sommerferienprogramm der Stadt Gersthofen ist einiges geboten und die Bibliothek ist mit dabei. In der Zukunftswerkstatt am Dienstag, 6. August, werden von 9.30 bis 15.30 Uhr Räume entworfen, die die Wunschbibliothek der Zukunft zeigen. In der Zukunftswerkstatt sind noch Plätze frei. Anmeldung über das Ferienprogramm.

Im Herbst hat die Stadtbibliothek ein im Veranstaltungsprogramm als ein Highlight Krimi-Lesung mit dem Autoren Guido Buettgen, der am 19. September aus „Champagnergrab“ liest. Tickets zu zehn Euro sind bereits in der Stadtbibliothek erhältlich. Mehr Details zu allen kostenlosen Veranstaltungen stehen online unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de. (AZ)