Rot-Kreuz-Laden unterstützt Gemeindehilfeverein

Der ehrenamtliche Arbeitskreis des Rot-Kreuz-Ladens in Gersthofen unterstützt mit einer Spende den evangelischen Gemeindehilfeverein Gersthofen. Andrea Amador, die Ehrenamtliche Beauftragte der BRK Gemeinschafts-/Wohlfahrts- und Sozialarbeit im Landkreis Augsburg überreichte insgesamt 1000 Euro an Diakon Christian Wolf, den stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins. Das Geld soll in die soziale Gemeinschaftsarbeit einfließen. Der Verein arbeitet seit vielen Jahren in sozialen Projekten und ist auch für Jugendarbeit zuständig. Aktuell liegt ihm besonders das Projekt „Backhaus“ als zentraler Treffpunkt und Gemeinwesenarbeit am Herzen. Die sechs Rot-Kreuz-Läden des BRK Kreisverband Augsburg-Land sind ehrenamtliche soziale Projekte. Überschüsse werden satzungsgemäß für die soziale Arbeit verwendet. Regelmäßig werden auch Spenden an andere Organisationen gemacht. Axel Schuch

