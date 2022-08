Gersthofen

vor 33 Min.

Sänger der Münchener Freiheit: "Habe überlegt, nach Augsburg zu ziehen"

Plus Er ist in Bayreuth geboren und hat eine klassische Gesangsausbildung. Jörg-Tim Wilhelm ist allerdings als Sänger der Band Münchener Freiheit bekannt geworden.

Von Gerald Lindner

Sie sind im Jahr 1977 in der Wagner-Festspielstadt geboren. Wäre es da nicht naheliegender gewesen, eine Opernkarriere einzuschlagen, als Schlager zu singen?



Jörg-Tim Wilhelm: Das stimmt: schon im Grundschulalter durfte ich öfter im Bayreuther Festspielhaus zu Aufführungen und sogar zu Proben, was ich noch spannender fand. Allerdings hab ich auch einen Cousin aus Seattle, der mit legendären Hardrock-Bands unterwegs war. So kam ich auch mit dieser Art der Musik in Kontakt und habe gemerkt: Wenn die Sänger authentisch und die Stimmen stark sind, dann bin ich begeistert - unabhängig des Genres.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen