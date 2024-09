Schimmel in der Mittagsbetreuung der Mozartschule entdeckt

Steigende Zahlen an Schülerinnen und Schülern, nicht genügend Räume sowie schlechte Werte im Energie- und Nachhaltigkeitskonzept - für die Stadt Gersthofen gibt es eine Vielzahl von Gründen, die Mozartschule mit einem Neubau zu ergänzen, im Juli war der offizielle Spatenstich. Dass die Räume von Hort und Mittagsbetreuung nicht mehr geeignet sind, dort Kinder spielen und lernen, wurde an diesem Termin nicht als möglicher Grund genannt. Doch genau das ist jetzt passiert. In den Räumen der Mittagsbetreuung und des Horts der Mozartschule wurde Schimmel entdeckt, teilt die Stadt Gersthofen mit. Die Ursachen werden derzeit überprüft, die Rede ist von aufsteigender Feuchtigkeit.

Um kein Gesundheitsrisiko für Kinder und Betreuungspersonal einzugehen, wurden bereits Ausweichmöglichkeiten auch zusammen mit dem Landratsamt geprüft, so die Stadt weiter. In den nächsten Tagen sollen Hort und Mittagsbetreuung umziehen. Das Problem wird spätestens mit dem Bezug des Neubaus der Mozartschule nicht mehr bestehen. In dem modernen Bau mit Holzfassade sind automatische Belüftungen vorgesehen, auch Hort und Mittagsbetreuung werden dort dauerhaft einen Platz finden. Daher sind die Ausweichoptionen nur eine Überbrückung bis zur Fertigstellung dieser Räume, betont die Stadt. Alle Eltern werden in einem persönlichen Brief über die künftige Übergangsbetreuung informiert.