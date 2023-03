Schon fünf am Tag stärken Fitness und Muskelkraft

Diese Regel kennen viele: Fünf am Tag. Was für die Ernährung gilt, lässt sich auch bei der Bewegung umsetzen. Personaltrainerin Renate Dumreicher hat ein klassisches Programm.

Keine Zeit zum Trainieren oder keine Ahnung, welche Übungen man eigentlich machen soll? Diese Ausreden lässt die Neusässer Personaltrainerin und Fitness-Influencerin Renate Dumreicher nicht gelten. Schon 15 Minuten Training am Tag könnten die Lebensdauer um fünf Jahre verlängern, zitiert sie eine Studie aus Taiwan. Und schiebt eine ebenso griffige Regel hinterher: Fünf am Tag. Was für Gemüse und Obst gelte, sei auch bei der Bewegung wichtig, ist sie überzeugt.

Fünf Portionen Obst und vor allem Gemüse jeden Tag, das empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und mit fünf Übungen gelingt es auch, praktisch die gesamte Muskulatur des Körpers zu kräftigen. Und das sei für Menschen über 30 Jahre besonders wichtig. Denn bereits ab diesem Zeitpunkt nehme die Muskulatur jedes Jahr ein wenig ab - wenn man nichts dagegen tue. Von krankhaftem Muskelabbau sind verschiedenen medizinischen Studien zufolge heute die Hälfte aller über 80-Jährigen betroffen. Eine Folge: Ältere Menschen können nicht mehr so gut laufen, obwohl es dafür keinen anderen Grund gibt als den Muskelabbau. Hinzu kämen schlechte Gewohnheiten wie häufiges und zu langes Sitzen. "Sitzen ist das neue Rauchen und Gift für uns", so Renate Dumreicher.

Der Hocke-Sprinter: Personaltrainerin Renate Dumreicher zeigt, wie es richtig geht. Foto: Marcus Merk

Regelmäßiges Training der Beweglichkeit, ob durch Ausdauersport oder Muskeltraining, das ist für sie deshalb ein wichtiger Baustein der Gesundheitsvorsorge für alle. "Auch wer beruflich in Bewegung ist, braucht einen Ausgleich", so Renate Dumreicher. Ihr Tipp: "Das Training sollte eine Routine werden." Schließlich bestehe der Großteil unseres Alltags aus Routinehandlungen, vom Zähneputzen bis zum Kochen - oder auch dem abendlichen Fernsehschauen. Renate Dumreicher selbst trainiert häufig morgens live um 6 Uhr auf ihrem Instagram-Kanal @samoja_fitness, auf dem sie nach eigenen Angaben 226.000 Follower hat. Und schon zu so früher Stunde ist sie nicht allein: Bis zu 50 Personen, die meisten Frauen zwischen 30 und 60, sind dann mit dabei. Auch wichtig: Routinen sollten an eine bestehende Gewohnheit gekoppelt sein, auf die man sich freut. Also erst trainieren, dann den Kaffee und Frühstück.

Jeden Morgen trainieren bis zu 50 Personen auf Instagram mit ihr

Zum Krafttraining für den Muskelaufbau brauche ich nicht so früh aufzustehen, wir treffen uns in einem Gymnastikraum. Hanteln oder andere Gewichte hat Renate Dumreicher nicht dabei. "Uns genügt das Gewicht des eigenen Körpers." Und der kann ganz schön schwer sein. Nötig ist nur eine Gymnastikmatte. Das sind die Übungen, die sie mir zeigt:

Wand-Liegestütz: etwa eine Armlänge von der Wand entfernt stehen. Die Arme wie bei Liegestütz positionieren, nur in der Vertikalen, die Finger öffnen und die Fersen, wenn möglich, am Boden lassen. Dann einen Liegestütz machen und abstoßen, sodass die Hände sich wieder lösen und die Ellenbogen zurückziehen, dabei die Schulterblätter zusammenpressen. Die Handposition an der Wand kann variiert werden: enger, weiter oder versetzt. Hocke-Sprinter: in einer etwas höheren Hocke die Arme wie ein Sprinter eng am Körper bewegen. Bauch fest anspannen und Po nach hinten tief, als wäre da ein Stuhl und man wollte sich gerade setzen. Unterarmstütz: Ellenbogen unter die Schulter und eine Unterarmlänge voneinander entfernt. Blick nach unten und Hals in Verlängerung der Wirbelsäule. Rücken und Beinrückseite bilden eine Linie. Schwimmer: in Bauchlage Arme und Beine weit von sich strecken, Arme und Beine versetzt heben und senken. Das sieht fast aus wie der Beinschlag beim Kraulen. Brücke: in Rückenlage Fersen unter die Knie anstellen und Becken heben – hoch und tief oder intensiver oben bleiben und kleine Sprünge machen.

Am Anfang reichen zwölf Wiederholungen, dann steigern

Renate Dumreicher empfiehlt zwölf bis 20 Wiederholungen und ein bis drei Runden hintereinander. Wer sich lieber den Timer stellt, kann mit 35 Sekunden für jede Übung beginnen und dazu jeweils fünf Sekunden fürs Wechseln einrechnen. Geübtere steigern das Programm auf 50 Sekunden pro Übung plus jeweils zehn Sekunden zum Wechseln. Freilich, ein wenig Körpergefühl gehöre schon dazu, sagt die Personaltrainerin. "Wenn es zu viel wird, Pause machen. Und das Atmen nicht vergessen." Viel falsch machen könne man bei den Übungen nicht. "Falsch ist nur, überhaupt nichts zu machen." Wer die Übungen gleich morgens mache, habe schon etwas für seine Gesundheit getan. Alles Weitere, ein Spaziergang an der frischen Luft oder eine Stunde im Hallenbad, komme dann noch dazu, wenn Zeit und Lust da sind.

Die vielleicht anstrengendste Übung des Programms: Wie Schwimmen auf dem Trockenen. Hier ist Durchhalten gefragt. 50 Sekunden können da ganz schön lang sein. Foto: Marcus Merk

Für mich selbst hat Krafttraining bislang nicht zum wöchentlichen Programm gehört. Die Übungen haben jedoch mehrere eindeutige Vorteile: 15 Minuten Zeit am Tag, die hat wirklich jede und jeder. Außerdem ist weder viel Platz noch aufwendige Trainingsausrüstung nötig. Klar, Muskelkater nach den ersten Einheiten ist so gut wie sicher. Weil sich der aber ganz gut über den gesamten Körper verteilt, ist klar: Hier wird wirklich jede Region trainiert. Und ein Effekt ist superschnell erreicht. Schon nach einer Woche täglichen Trainings waren mir zwölf Wiederholungen einfach zu wenig.