Sieger der Kirchweih-Rallye Gersthofen stehen fest

Unter dem Motto „Gemeinsam die Innenstadt erleben und die Gerschthofen-Card entdecken“ ging es bei der Kirchweih-Rallye kreuz und quer durch Gersthofen und dabei zu insgesamt 23 Geschäften, die die Gerschthofen-Card akzeptieren. Hier galt es, Lösungsworte zu entdecken. Wer den vollständigen Lösungssatz herausgefunden hatte, nahm an der Verlosung teil. Drei Gewinner konnten sich am Ende über eine Gerschthofen-Card im Wert von je 50 Euro freuen. Reinhold Dempf, Zweiter Bürgermeister, gratulierte dazu Daniela Karsch, Andreas Jung und Timur Sulaymanov. Die Karte kann über Gutscheine aufgeladen werden. Damit soll die lokale Wirtschaft unterstützt werden. Die Bonuspunkte kann man auch an seinen Verein spenden.

„Es war eine großartige Idee, die Kirchweih-Rallye ins Leben zu rufen“, lobte Dempf die Aktion. So konnte die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wo die Gerschthofen-Card bereits akzeptiert wird. „Ich freue mich, dass Andreas Jung, der gerade von Augsburg nach Gersthofen gezogen ist, das Glück hatte, zu gewinnen.“ Und auch Daniela Karsch aus dem Bürgerservicezentrum gratulierte er ebenso wie dem jüngsten Gewinner, Timur Sulaymanov (4 Jahre). „Toll, dass ihr alle mitgemacht und die Gersthofer Innenstadt erforscht habt.“ Die nächste Aktion zur Gerschthofen-Card ist schon am 1. Dezember geplant. Dann startet der große Gerschthofen-Card-Adventskalender online und offline. Infos dazu gibt die Stadt Gersthofen in Kürze bekannt. (AZ)