So lief der Countdown ins Millennium in Gersthofen ab

Wer erinnert sich noch daran? Vor 25 Jahren lief gegen Jahresende 1999 mit großer Spannung der Countdown für das einzigartige Millennium. Gersthofen war auf dieses außergewöhnliche Ereignis und für den großen Wechsel bestens vorbereitet. „Die Computer sind 2000-fähig, die Ampeln werden über Nacht ausgeschaltet, die Feuerwehrleute sind im Einsatz, um im Notfall Erste Hilfe zu leisten“, so die Information an die Einwohner aus dem Rathaus. „In allen Feuerwehrhäusern sind für den Fall der Fälle SOS-Stützpunkte eingerichtet“, endete amtliche Mitteilung.

Ein Pendelbus brachte die Menschen zum feiern nach Gersthofen

„Computer würden versagen, der Strom könnte ausfallen, damit auch Telefon, Internet und auch die Wasserversorgung“, so die Befürchtungen, als 1999 der Jahrtausendwechsel anstand. Würde vor allem die Software mit der neuen Jahrtausendzählung klarkommen, fragten sich zweifelnde Experten. Erfreulicherweise trat keine der schlimmsten Prophezeiungen ein. Wie auf der ganzen Welt wurde auch in Gersthofen der große Jahrtausendwechsel gefeiert. Partys und Feten gab es auf dem Rathausplatz und auch in den Stadtteilen. Wer von den Ortsteilen in die Gersthofer Innenstadt fahren und mitfeiern wollte, konnte einen kostenlosen Pendelbus-Verkehr benutzen.

Der Gersthofer Silvesterball war ausverkauft

Die Silvesterfeier am Gersthofer Rathausplatz begann mit einem ausverkauften Silvesterball in der Stadthalle. Es gab neben Buffets ein dem besonderen Anlass ausgelassenes Tanzvergnügen mit der Band „Sound Train“ und neben Einlagen der Gruppe „Dance Connection“ begeisterte noch ein Zauberkünstler das Publikum. Die Musik aus dem Saal der Stadthalle wurde live auf den Rathausplatz übertragen. Dort war ebenfalls für Essen und Trinken gesorgt.

Ab 23 Uhr begann am Ballonmuseum das Spektakel „Gersthofen 2000 – wir starten durch“. Pyrotechnische Effekte verwandelten den ehemaligen Wasserturm in eine startende Rakete als Symbol für den Start in ein neues Jahrtausend. Um Mitternacht erleuchtete eine aufwendige Pyro-Show mit einem Brillantfeuerwerk den Stadtpark. Tausende von Menschen vergnügten sich friedlich und bis in den frühen Morgen des Neujahrstages 1. Januar 2000.

Kostenlosen Sekt gab es in der Silvesternacht in Batzenhofen. Die Bürger trafen sich dort um Mitternacht des 31. Dezember 1999 am Kirchberg südlich der Mehrzweckhalle. Unter dem Motto „Gemeinsam ins neue Jahrtausend“ veranstaltete der Verein Dorfgemeinschaft Hirblingen eine Millenniumsfeier. Der Höhepunkt war ein großes Jubiläumsfeuerwerk. Dies bedeutete jedoch nicht das Ende der Feier, denn in der Vorankündigung hieß es: „Danach geht es weiter bis in die frühen Morgenstunden. Das neue Jahrtausend hat ja erst begonnen“.