So sieht der neue Gersthofer Museumsballon aus

Was wäre eine Ballonmuseum ohne einen eigenen Ballon? Der erste Museumsballon mit der Aufschrift „Erlebnis Ballonmuseum Gersthofen“ stieg 2005 das erste Mal an den Himmel auf. Die Ballonhülle trug die Farben Rot und Blau. Nach rund 20 Jahren im Dienst trat dieser erste Museumsballon seinen wohlverdienten Ruhestand an.

Die Hülle des neuen Museumsballons erstrahlt nun in Blautönen und trägt die Kennung „D-OBMG“. Ausgestattet ist der neue, besonders leichte Ballon mit einem neuen Ballonkorb und modernem technischen Equipment an Bord.

Der Freiballonverein Augsburg betreibt den neuen Museumsballon

Der neue Heißluftballon wurde von der Firma Kubiček Balloons in Brünn hergestellt. Nach seiner Taufe zur Eröffnung der Gersthofer Krichweih startete der neue Museumsballon am 19. Oktober zum Saisonabschluss des Freiballonvereins Augsburg von Königsbrunn aus zusammen mit einer ganzen Anzahl anderer Heißluftballone und das Schmuckstück konnte seine ganze Pracht am Himmel über Schwaben entfalten. Wie schon sein Vorgänger wird auch der neue Museumsballon vom Freiballonverein Augsburg betrieben. (AZ)