Gersthofen

So will Gersthofen den Verkehr beim Bahnhof und Hery-Park regeln

Von Gerald Lindner

Die Einmündung der Beethovenstraße in die Bahnhofstraße in Gersthofen ist ein stauträchtiges Nadelöhr. Nun soll dort eine Kreuzung entstehen, die auch in den Hery-Park führt.

Drei Ampeln innerhalb weniger 100 Meter - das hält Autofahrer auf der Gersthofer Bahnhofstraße westlich der B17/ B2 jeden Tag auf. Den ganzen Tag über gibt's immer wieder Staus. Schon seit Jahren wird diskutiert, wie der Zustand besser in den Griff zu kriegen ist. In den vergangenen Jahren wurde ein Kreisverkehr als Lösung bevorzugt. Doch das ist jetzt vom Tisch. Im Bauausschuss wurde eine andere Variante vorgestellt. Vom bislang geplanten Kreisverkehr im Bereich Beethovenstraße und Zufahrt zum Hery-Park wird man wohl abrücken. Eine Kreuzung mit Ampeln sei nach neuesten Gutachten wohl eher förderfähig, teilte die Verwaltung mit. Demnach hätte der Kreisverkehr keine Verbesserung für den Verkehr gebracht. Damit gäbe es auch keine Zuschüsse. Die Verwaltung wurde in der Bauausschusssitzung vom August 2023 beauftragt, eine beampelte Kreuzung mit den Haltestellen auf der Ostseite der Bahnlinie und des Bahnhofs planerisch auszuarbeiten. Bisheriger Weg auf Gersthofer Flur wird ausgebaut Dabei wird gegenüber der Einmündung der Beethovenstraße der bisherige Weg zu den Park-and-Ride-Plätzen am Bahnhof zur Einfahrt in den Hery-Park ausgebaut. Diese kann dann nördlich der bestehenden Tankstelle zur bisherigen Ein- und Ausfahrt des Hery-Parks geführt werden. Diese Einfahrt wird so umgebaut, dass dort nur noch Autos, die aus östlicher Richtung kommen, in das Gelände einbiegen können. "Die notwendigen Abbiegespuren können ohne zusätzlichen Grunderwerb angeordnet werden", so Seemiller weiter. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die Ausfahrt aus dem Gelände sowie die Einfahrt der von Westen kommenden Autos verläuft über die neue Kreuzung. Eines war den Planern und den Stadträten wichtig: Die beiden Haltestellen können als Busbucht barrierefrei auf der Ostseite der Bahnlinie angeordnet werden. Sie erhalten jeweils ein Wartehäuschen. "Damit kann der barrierefreie Bahnhof auch komplett barrierefrei erreicht werden", erklärte Ralf Seemiller vom Tiefbauamt. Gersthofen rechnet derzeit mit 1,8 Millionen Euro Kosten Die erste Kostenschätzung für das Projekt bezifferte Seemiller auf 1,8 Millionen Euro. Für den ursprünglich vorgesehenen Kreisverkehr wurden damals Baukosten in Höhe von 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Stimmt der Stadtrat den Plänen zu, müssen diese noch mit dem Staatlichen Bauamt Augsburg abgesprochen werden, da die Bahnhofstraße eine Staatsstraße ist. Es werden zwei Millionen Euro im Vermögenshaushalt 2025 eingestellt. Für den geplanten Kreisverkehr wurde bereits eine Förderzugsage erteilt, sodass die Bauverwaltung zuversichtlich ist, auch für die Kreuzung einen Zuschuss zu bekommen. "Die barrierefreien Haltestellen sind ebenfalls förderfähig", so Seemiller weiter.. Lesen Sie dazu auch Gersthofen Was lockt Kundinnen und Kunden in den Hery-Park?

Gersthofen Plus Diese Projekte soll die Gersthofer Stadtentwicklung vorrangig anpacken "Ich hätte lieber einen Kreisverkehr gesehen", betonte Stadtrat Jakob Kraus (SPD/Grüne). Zudem könnten bei der ersten, östlichen Einfahrt beim Rechtsabbiegen gefährliche Situationen mit Radfahrern entstehen. Michael Fendt (CSU) wollte wissen, ob bei den Berechnungen schon der Verkehr mit einbezogen sei, der durch die künftig geplante Wohnbebauung beim Hery-Park entstehen wird. Stadtbaumeister Markus Naß entgegnete, dass die bisher von den Investoren vorgelegten Konzepte eine Entwicklung zeigen, die sich über die nächsten 40 Jahre erstrecke. "Da tun wir uns schwer mit einer Verkehrsprognose." Außerdem sei die Verkehrsanbindung dann auch Sache der Investoren. Mit 9:2 Stimmen sprach der Bauausschuss dem Planentwurf das Einvernehmen aus.

