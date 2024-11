Spannender Gesangsmarathon in Gersthofen beeindruckt das Publikum

70 goldene Stimmbänder, ein kunterbuntes Repertoire an Rock- und Pop-Kompositionen sowie ein begeistertes Publikum – der Grund für diese Feierlaune war ein Gesangsmarathon, der gemeinsam von den beiden A capella-Chören „Greg is Back“ und „Twäng!“ in der ausverkauften Gersthofer Stadthalle ausgetragen wurde. Einzig und alleine mit der Stimmgewalt der Interpreten wurden Dutzende Instrumente simuliert und eine Vielzahl an Songs zum Besten gegeben, die die Besucher immer wieder zum Mitsingen und Mitklatschen angeregt hatten.

