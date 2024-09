Spende für Nachwuchsgewinnung

Mit über 5000 Euro fördert die MVV Industriepark Gersthofen den Bau des neuen Campus der International School Augsburg (ISA). „Gut ausgebildete junge Menschen sind unverzichtbar für die deutsche Wirtschaft“, betonte MVV-Geschäftsführer Holger Amberg (links) bei der Übergabe des Spendenschecks an die ISA-Vorstände Jessamine Koenig und Marcus Wagner. Der MVV sei es daher ein besonderes Anliegen, die ISA als Bildungseinrichtung in der Nachbarschaft bei ihrer Erweiterung zu unterstützen. Hervorzuheben sei, dass die ISA bei der Sanierung des alten Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit setze. „Im zwanzigsten Schuljahr stellen wir nach der Gründung 2005 die zweite wichtige Weiche für eine erfolgreiche Zukunft der ISA“, so Wagner, der sich mit seiner Kollegin über die Zuwendung freut. (AZ)

