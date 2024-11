Spiel- und Lese-Spaß für die kalte Jahreszeit

Auch im Dezember verzaubert die Stadtbibliothek Gersthofen ihre Besucherinnen und Besucher wieder mit einem bunten Programm. Los geht es Dienstag, 3. Dezember, um 15 Uhr: Die Singgruppe Gersthofen kommt in die Bibliothek und stimmt auf die Weihnachtszeit ein. Wer Lust hat, kann auch mitsingen. Am gleichen Nachmittag, ebenfalls um 15 Uhr, dreht sich im E-Medienkompass alles um das Motto „Onleihe- Lesen, Schmökern, Hören, Lernen und mehr“. Eingeführt wird in die vielfältigen digitalen Angebote und die Teilnehmenden können erfahren, wie man sie nutzen kann.

Die Verbraucherbildung befasst sich am Donnerstag, 5. Dezember, ab 15 Uhr, mit Digitalen Gesundheitsthemen und Behördengängen am Computer. Eine Woche später, am Donnerstag, 12. Dezember, um 15 Uhr, geht es um „Informationen im Netz: Nützliche Webseiten rund um Internet, Datenschutz, Smartphone“.

Tauschbörse und Vorlesetermine

Am zweiten Adventssamstag, 7. Dezember, findet in der Stadtbibliothek wieder die Spiele- und Puzzletauschbörse statt. Vielleicht eine Gelegenheit, um sich in diesem Jahr ein repariertes Second-Hand-Geschenk zu besorgen? Denn ab 10 Uhr helfen die Ehrenamtlichen vom Repair-Café ihren Besuchern, ihre alten Lieblingsstücke wieder flott zu machen. Um 11 Uhr liest Lese-Oma Hanna den Kleinen in der neuen Kinderinsel vor. Weitere Vorlesetermine: Dienstag, 12. Dezember, 16.30 Uhr, mit Lese-Omi Edith; Samstag, 21. Dezember, 11 Uhr, mit Lese-Oma Hanna. Im BayernLab können am Montag, 10. Dezember, um 15 Uhr, vor allem Kinder allerhand Technik in der Spielstraße ausprobieren.

Spieleabend mit Brettspielen

Erfahrene Schachbegeisterte treffen sich, wie gehabt, immer donnerstags um 10 Uhr. Für Neulinge bietet der Schachclub wieder ein Training an: an den Samstagen, 14. und 28. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Auch in der kalten Adventszeit öffnet die Stadtbibliothek für Freude von Brettspielen und Co. Am Donnerstag, 19. Dezember, ab 18 Uhr, ist wieder Spieleabend.

Termine für die Energieberatung in der Stadtbibliothek durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbraucherzentrale können unter Telefon 0821/2491365 vereinbart werden.

Musik-CDs zum Mitnehmen

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist und Nostalgiker sowie Musikliebhaber beglücken möchte, hat in der Vorweihnachtszeit die Gelegenheit, aus dem Altbestand der Bibliothek Musik-CDs auszuwählen und mitzunehmen.

An den Feiertagen sowie an Heiligabend (Dienstag, 24. Dezember) und Silvester (Dienstag, 31. Dezember) ist die Bibliothek geschlossen. Am Freitag und Samstag, 27. und 28. Dezember, ist geöffnet. Medien können, wie gewohnt, durchgängig an der Außenrückgabe abgegeben werden. Mehr Infos zu den Öffnungszeiten und den kostenfreien Veranstaltungen unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de im Internet. (AZ)