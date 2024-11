Stabwechsel bei den Freien Wählern Gersthofen

Ungewöhnlich emotional verlief die Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Gersthofen. Nicht nur, weil Vorsitzender Reinhold Dempf nach 24 Jahren nicht mehr zur Wahl antrat und sein Amt an Arne Ziessow übergab, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Herbert Lenz kündigt Ausscheiden aus dem Stadtrat an

Auch Stadtrat Herbert Lenz kündigte seinen Abschied zum Jahresende an. Gesundheitliche Nackenschläge hätten ihn zum Nachdenken gebracht. Mangels eines geeigneten Objektes in Gersthofen wird er seinen Wohnsitz nach Affing verlegen. „Deshalb werde ich aus dem Stadtrat ausscheiden“, sagte der 73-Jährige, der dem Gremium seit 2002 angehört, schweren Herzens. In seinem letzten Bericht als Fraktionsvorsitzender hatte Lenz ausgeführt, dass die Freien Wähler maßgeblich daran beteiligt gewesen seien, dass die Grundsteuer A nicht erhöht wurde, alle Kinder in Gersthofen einen Kindergartenplatz haben und der Neubau eines Jugendzentrums angestoßen wurde. Lenz merkte kritisch an: „Es wird sich zeigen, ob die Bürgerbegehren bezüglich der Sperrung der Rathauskreuzung und des Verkaufs des Stadtparks ein Segen oder Fluch sind.“

Seit November 2000 prägte Reinhold Dempf als Vorsitzender das Gesicht der Freien Wähler in Gersthofen. „Als ich das das Amt von Werner Mayershofer übernommen habe, hatten wir gerade einmal 39 Mitglieder und drei Stadträte“, bezeichnete Dempf die Tatsche, dass die Freien Wähler heute sechs Stadträte und den 2. Bürgermeister stellen als „unvorstellbar.“ Es habe aber auch schwere Zeiten gegeben, blickte er auf die Amtsperiode von Bürgermeister Jürgen Schantin und die Zwistigkeiten bezüglich der Bürgerentscheide zurück. Sein Fazit: „In der Verantwortung erntet man mehr Kritik, als in der Opposition.“

Reinhold Dempf kündigt auch Ende im Stadtrat an

„Nun ist es an der Zeit den Staffelstab zu übergeben“, sagt Dempf, der Ende dieses Jahres in den Ruhestand geht und 2026 nach 30 Jahren auch sein Mandat im Stadtrat aufgeben wird. Lob gab es von Vorgänger Werner Mayershofer: „Er hat den Karren der FW wunderbar chauffiert.“ Stehende Ovationen für Dempf, der auch zweiter Bürgermeister in Gersthofen ist, unterstrichen die Anerkennung im Ortsverband.

Icon Vergrößern EIn Bild mit Symbolkraft. Der nach 24 Jahren aus dem Amt scheidende Vorsitzende Reinhold Dempf (rechts) übergab seinem Nachfolger Arne Ziessow eine Krawatte in den Farben der Freien Wähler. Foto: Freie Wähler Gersthofen Icon Schließen Schließen EIn Bild mit Symbolkraft. Der nach 24 Jahren aus dem Amt scheidende Vorsitzende Reinhold Dempf (rechts) übergab seinem Nachfolger Arne Ziessow eine Krawatte in den Farben der Freien Wähler. Foto: Freie Wähler Gersthofen

Arne Ziessow führt die Freien Wähler

Zum neuen Vorsitzenden wurde Arne Ziessow gewählt. Der 55-Jährige ist auch Vorsitzender des TSV Gersthofen, des Kleingartenvereins sowie Vereinsvorstände-Vorsitzender aller Gersthofer Vereine. Als Stellvertreter/innen fungieren Brigitte Grohmann und Simon Drüßler. Neu sind Kassiererin Stefanie Pallmann und Schriftführerin Claudia Schuster. Revisorinnen sind Christine Liebert und Heike Happacher, Beisitzer Herbert Lenz, Thomas Forstner, Dominik Ziegler und Markus Pallmann.

Für ihre Verdienste um die Freien Wähler wurden Simone Baier, Christine Liebert, Cornelia Dempf, Herbert Lenz, Brigitte Grohmann und Reinhold Dempf vom stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Tobias Kunz ausgezeichnet. (AZ)