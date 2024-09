Stadtrat und Finanzausschuss tagen

Die nächste Sitzung des Gersthofer Stadtrates beginnt am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Informationen zum Projektstart „Energienutzungsplan mit dem Schwerpunkt kommunale Wärmeplanung“, die Entwicklung und Erweiterung der Sing- und Musikschule Gersthofen, Veranstaltungsformate für 2025 und ein gemeinsamer Antrag der Stadtratsmitglieder aus dem Ortsteil Hirblingen im Rahmen der ICE-Planungen. Im Anschluss ist eine nicht öffentliche Sitzung. Am Montag, 30. September, tagt dann der Gersthofer Finanz- und Ordnungsausschuss, ebenfalls um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Beginn ist um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen der Erlass einer neuen Alkoholverbotsverordnung, ein Erlass für die Benutzung des Jugendplatzes an der Johann-Strauß-Straße, eine Satzung über die Festsetzung der Grundsteuer und der Beteiligungsbericht 2024. Nach dem Punkt Wünsche folgt ein nichtöffentlicher Teil. (AZ)