Wie eine Gersthofer Start-up-Firma den ÖPNV auf digital umstellt

Den Bus per App buchen? Das Ticket dort auch gleich bezahlen? Dies macht die Gersthofer Firma MoPla möglich – nicht zuletzt im ländlichen Raum.

Ersatzteillieferung "on demand" – also auf Anfrage – ist bei Autowerkstätten oder Speditionen bereits alltäglich geübte Praxis. Die im März 2023 gegründete Start-up-Firma "MoPla Solutions GmbH" mit Sitz in Laugna und Geschäftsadresse in Gersthofen will dies auch auf den ÖPNV – vor allem auch im ländlichen Raum – übertragen. Dafür wurde eine eigene App entwickelt. Diese ist seit Januar in Wittenberg sowie der Region Anhalt-Bitterfeld in Betrieb. Inzwischen kann auch das 49-Euro-Deutschlandticket über diese App bundesweit gebucht werden. Doch die Gründer haben noch mehr damit vor.

Geleitet wird das junge Unternehmen von Geschäftsführer Robert Kamischke, Technischem Geschäftsführer Florian Baierl und Sebastian Kolb, der für grafische Gestaltung und Kundenangelegenheiten zuständig ist. "Florian Baierl und ich haben früher bei der Kuka gearbeitet", sagt Kamischke. Dort habe er sich bereits viel mit IT und Logistik-Organisation beschäftigt. "Da habe ich mir gedacht, ein On-Demand-System kann man doch auch in anderen Bereichen anwenden."

Menschen jedes Lebensalters können das Angebot nutzen

Schnell kristallisierte sich hier der öffentliche Personennahverkehr heraus. "Hier hat man die breiteste Nutzergruppe überhaupt, vom Kind bis zu Hochbetagten." Vor allem im ländlichen Raum sieht Kamischke den Nutzen der App. "27 Millionen Bundesbürger leben im städtischen Raum, im ländlichen Raum sind es 55 Millionen", betont Kamischke. "Dort sind wegen schlechter oder gar keiner Busverbindungen Generationen, zum Beispiel die Rentner, vom ÖPNV ausgeschlossen und auf ein eigenes Auto angewiesen." Andererseits transportierten viele Busse wenige Menschen, aber viel heiße Luft. "Und gerade bei großen Bussen ist der Fahrermangel ein immer stärker werdendes Thema", so Kamischke. Hier liegen die Chancen für ihn in Kleinbussen etwa in der Größe von Sprintern, für die kein eigener Busführerschein erforderlich ist, sondern nur ein Personenbeförderungsschein.

Gersthofer Firma bündelt Fahrpläne, Kunden und Verkehrsunternehmen

Da setzt dann auch die On-Demand-Strategie an: Die Verkehrsunternehmen und ihre Fahrpläne, aber auch flexible Rufbusse werden in das System eingepflegt. "Dieses macht dann ein flexibleres Fahren und ein Angebot je nach Bedarf und Uhrzeiten möglich." Die App wiederum gliedert sich in drei Zweige auf.

Die Fahrgast-App selbst ist kostenlos: Sie bietet in den angebundenen Regionen die Fahrpläne und auch die möglichen Verbindungen an. Dort können die Tickets – auch das Deutschland-Ticket – gebucht werden. Bei Bedarf außerhalb der regulären Fahrzeiten kann bis spätestens eine Stunde vor der gewünschten Abfahrt ein "Anrufbus Flex" bestellt werden. "Dieser Service ist allerdings kostenpflichtig", sagt Robert Kamischke .



Die Fahrer-App bietet Sicherheits-Features. Beispielsweise sind hier die Führerscheindaten hinterlegt. Über diese App erhalten die Fahrer auch ihre Einsatzpläne und die Routen, die sie fahren sollen. "Künftig sollen hier auch die Arbeitszeiten elektronisch erfasst werden."

Die Disponenten-Plattform dient dazu, den kompletten Fuhrpark der angeschlossenen Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde sowie alle zur Verfügung stehenden Fahrer zu verwalten und deren Einsätze je nach Bedarf zu koordinieren. "Mithilfe von künstlicher Intelligenz wird dabei alle zehn Minuten das Fahrtennetzwerk neu berechnet", so Kamischke . "Man kann die Fahrer und Fahrzeuge dahin verlagern, wo mehr los ist." Dies lasse sich auch bei großen Veranstaltungen auf dem Land, bei denen viele Besuchende erwartet werden, machen. Und die kleinen Flexbusse sollen künftig neben der Beförderung von Menschen auch für andere Services genutzt werden. "Wir arbeiten beispielsweise an einem Medikamentenlieferdienst: Wenn eine Apotheke auf der Route liegt, könnte der Bus doch gleich Medikamente mittransportieren."

Insgesamt sollen dadurch Leerfahrten der Busse um 25 Prozent und der Aufwand für die Disposition gar um 50 Prozent verringert werden. Und der Geschäftsführer sieht für die Zukunft noch weitere Ausbaumöglichkeiten, beispielsweise in Verbindung mit Carsharing-Angeboten. Doch mit dem Start ist er bisher zufrieden: "Wir haben MoPla im März 2022 gegründet, am 2. Mai mit der Programmierung angefangen und im September bereits den Prototyp vorgestellt." Seit Januar läuft der Betrieb in Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld. "Jetzt, im April allein, wurden mithilfe unserer App bereits 60.000 Menschen befördert."

Nun möchten der Geschäftsführer und sein Team, das derzeit aus rund zehn Mitarbeitern sowie vielen Freischaffenden besteht, das Angebot auf möglichst viele Verkehrsverbünde – am besten bundesweit – ausweiten.