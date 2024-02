Straßenumfrage in Gersthofen: "Was gucken Sie im Fernsehen?"

Ob "Dalli Dalli" oder "Wetten, dass...?", viele Menschen vermissen die alten Fernsehsendungen. Wir haben in Gersthofen nachgefragt, was die Menschen stattdessen gucken.

Streaming-Dienste wie Netflix und Co. machen dem linearen Fernsehen Konkurrenz. Samstag-Abend-Klassiker versammeln nicht mehr ganze Familien vor dem Fernseher. Doch was flimmert stattdessen über die Bildschirme der Menschen? Wir haben in Gersthofen nachgefragt.

Viele Gersthofer wie Dietlinde Widmann bleiben dem linearen Fernsehen treu. Streaming-Dienste benutzt die 70-jährige nicht. Stattdessen schaut sie lieber Nachrichten oder Dokus im normalen Fernsehprogramm. Auch die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" mag sie gerne. "Die schaue ich immer", erklärt Widmann. Nur die Hintergrundmusik störe sie allmählich. "Immer läuft Musik, bald wahrscheinlich auch noch in den Nachrichten", sagt sie. Früher habe sie gerne "Wetten, dass...?" oder "der große Preis" geguckt. Das laufe heute leider nicht mehr.

Nachrichten aus Hamburg erinnern sie an die Heimat

Auch Wolfgang Heyl und seine Frau Brigitte sind große Fans der früheren Samstag-Abend-Shows. Egal ob "Dalli Dalli" oder "Einer wird gewinnen", sie hätten alles geschaut, erklärt er: "Ich würde mir sehr wünschen, dass die wieder kommen." Heute flimmern stattdessen die Musikshows mit Florian Silbereisen oder der Tatort über den Fernseher der Gersthofener. "Ich bin ein Serienmensch", erklärt er. So darf auch etwa der Bergdoktor nicht fehlen. "Abends schauen wir viel fern", sagt Heyl.

Nicht genug von den Nachrichten kann Lubna Walter bekommen. Die 72-Jährige hat ein Ritual, um bestens informiert zu bleiben. Um 18.45 Uhr starte sie mit den Nachrichten auf RTL. Danach schaut sie die Nachrichtensendung im ZDF. Um 19.30 Uhr folgt das Hamburg Journal. "Ich komme aus Hamburg", erklärt Walter. Daher wolle sie immer informiert sein, was im Norden geschehe. "Dann fühlt es sich an, als wäre ich dort", findet sie. Glücklicherweise endet das Hamburg Journal gerade rechtzeitig für die 20 Uhr Nachrichten. Danach schaue aber auch sie einen Film. Da laufen bei ihr gerne Klassiker wie "Pretty Woman" oder "Loriot".

Bei politischen Diskussionen kann er sich gut aufregen

Informiert bleiben möchte auch Hubert Schönhoff. "Ich komme aus der Kletterszene", erklärt der 88-Jährige. Er schaue daher gerne Sachfilme zum Thema. Früher habe es gute Sendungen mit bekannten Personen aus der Szene gegeben. Die laufen heute aber nur noch selten. Da er oft an das Haus gefesselt sei, stelle Fernsehen seine Unterhaltung dar. "Ich lasse es so an mir vorbeilaufen", sagt der Gersthofener und lacht. Besonders interessiert sei er an politischen Diskussionen. "Da kann ich mich gut aufregen", erklärt er. Unterhaltungssendungen schaue er eher zum Einschlafen. "Dahoam is Dahoam" darf bei ihm trotzdem nicht fehlen.

