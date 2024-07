Über 1.000 Kilometer für den guten Zweck

In nur acht Tagen ist Gerhard Groß mit dem Fahrrad vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt Deutschlands gefahren, von Oberstdorf nach Sylt. Das Sternstunden-Projekt seines Außendienstmitarbeiters hat die Firma Grünbeck-Werksvertretung Wassersysteme in Gersthofen finanziell unterstützt und pro gefahrenen Kilometer 1 Euro gespendet. 1.245 Euro sind dabei zusammengekommen. Sie gehen an die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks und kommen Kinder-Projekten zugute. (AZ)

