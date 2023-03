Umfrage: Haben Sie schon Pläne für den Sommerurlaub?

Die steigenden Temperaturen lassen Vorfreude auf den Sommer aufkommen. Viele schmieden jetzt Urlaubspläne für die Pfingstferien oder den Sommer.

Der nahende Frühling und nicht zuletzt die Werbung der Reiseveranstalter lassen derzeit viele an den nächsten Urlaub denken. Zieht es nach den Corona-Jahren die Menschen wieder mehr in die Ferne? Oder haben sie inzwischen den Urlaub in Deutschland lieb gewonnen? Wir hörten uns um.

Martina Schmidt aus Friedberg zieht es für kleinere Reisen immer wieder nach Südtirol. Für den Sommer hat sie noch nichts gebucht. In Planung ist aber ein zehntägiger Kroatienurlaub mit ihrem Mann. Mit dem Auto wollen sie fahren, um neben dem Baden und Entspannen im Hotel auch vor Ort etwas zu sehen. Neues zu entdecken, gehört zumindest beim Jahresurlaub für Martina Schmidt dazu, weshalb sie bei diesem gerne unterschiedliche Urlaubsorte ansteuert. Und bei völlig freier Wahl? Wenn Zeit, Geld und Klimakrise mal eben weggedacht wären? "Vier Wochen nach Neuseeland!"

Rafet Sütcü aus Gersthofen würde gerne drei Wochen in die Türkei zu seinem Opa nach Ankara. Sicher ist er sich aber noch nicht: Das hängt zum einen noch von der Arbeit ab, und ein bisschen mulmig sei ihm auch, "wegen des Erdbebens". Von der Reise abhalten würde ihn das Risiko aber nicht: "Irgendwann muss ich sowieso wieder hin", meint er. Falls es jedoch dieses Jahr nicht klappt, bleibt Rafet Sütcü auch gerne zu Hause.

Rafet Sütcü Foto: Una Kiesel

Pascal Steinborn aus Mering will gerne mit dem Motorrad verreisen. Am besten mit einer großen Gruppe, da mache das Fahren noch viel mehr Spaß. "Der Zeitraum und das Ziel sind dabei eher flexibel." Wenn es sich vereinbaren ließe, würde er aber gerne nach Österreich, die Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP anschauen.

Urlaub haben viele Bürger im Augsburger Land schon geplant

Österreich ist auch bei der Gersthoferin Andrea Glas beliebt; sie fährt dort gerne mit dem Fahrrad. Zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern geht es regelmäßig nach Südtirol. Pfingsturlaub mit der Familie ist jedoch ebenfalls schon gebucht, in einem Hotel auf der griechischen Insel Korfu. Hier stehen dann Strand und Meer in Vordergrund, und gerne auch mal eine Erkundungstour. Ein absolutes Wunschziel? Das ist bei Andrea Glas zugleich ihr Lieblingsziel Österreich. Aber für eine Reise ist es ihr eigentlich egal – "Hauptsache, es ist warm dort!"

Andrea Glas Foto: Una Kiesel

Wenn Gökce Yürt freie Wahl hätte, dann würde sie "erst einmal klein anfangen" und nach Dubai, "nicht gleich nach Tokyo", oder in eine noch größere Metropole fahren. In diesem Jahr geht es für die Gersthoferin aber erst einmal wieder in die Türkei: Sie plant, für eine Woche mit Freunden in ein Hotel in Ankara und danach noch zwei Wochen zur Familie in der Region zu fahren. Gebucht ist aber noch nichts. Gökce Yürt verreist aber auch gerne hin und wieder innerhalb Deutschlands.