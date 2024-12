Unbekannter fährt gegen Transporter und flüchtet

Nach einer Unfallflucht in Gersthofen sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten berichten, wurde am Mittwoch gegen 6.30 ein Kleintransporter an der Kreuzstraße angefahren. Als der Halter des Transporters gegen 10.45 Uhr wegfahren wollte, sah er Dellen und frischen Lackabrieb an der Beifahrerseite. Der Unbekannte, der gegen den Kleintransporter gefahren war, flüchtete von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro, schätzt die Polizei.. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnumer 0821/323-1810. (kinp)

