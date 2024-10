Unbekannter klaut E-Scooter

In Gersthofen ist ein E-Scooter gestohlen worden, berichtet die Polizei. Der Roller wurde demnach am Dienstag gegen 14.45 Uhr unversperrt an einem Mehrfamilienhaus an der Magdeburger Straße abgestellt. Als der Besitzer nach einer viertel Stunde zurückkam, war der E-Scooter verschwunden, heißt es im Bericht der Beamten. Es handelt sich um einen Roller der Marke Xiaomi, der etwa 700 Euro wert ist. (kinp)

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Xiaomi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis