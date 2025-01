Unbekannter klaut Pokémon-Karten in Gersthofen

Mehrere hundert Pokémon-Sammelkarten sind aus einem Spielwarengeschäft in Gersthofen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Mitarbeiter des Geschäfts im Hery-Park am Samstag, dass die Karten fehlen. Der Täter dürfte am Freitag um die Mittagszeit zugeschlagen haben, heißt es im Bericht der Polizei. Der Firma entstand dadurch Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. (kinp)

