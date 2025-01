Unbekannter öffnet mehrere Kellerabteile mit Blechschere

Mehrere Schlösser an Türen zu Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in Gersthofen sind von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Montag Zutritt in den Keller des Hauses an der Römerstraße. Dort zwickte er an Zugangstüren zu drei Kellerabteilen mit einer Blechschere die Vorhängeschlösser auf. Da er in den Abteilen nichts fand, musste er ohne Beute wieder abziehen. Der Sachschaden ist gering, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

