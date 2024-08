Unbekannter zerkratzt Kastenwagen in Gersthofen

Ein bislang unbekannter Täter hat einen weißen Kastenwagen in Gersthofen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Das berichtet die Polizei. Demnach stand der Wagen in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Wallensteinstraße. Er wurde an der Seite und auf der Motorhaube zerkratzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens 2000 Euro. Nun suchen die Beamten nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)

