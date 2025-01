Vorstellungsgespräche in Kenia: Busfahrer und Pflegekraft gesucht

In Deutschland fehlen Pflegekräfte, Busfahrer oder Bademeister. In Kenia gibt es Männer und Frauen, die diese Aufgaben gerne übernehmen würden. Bei einer Kenia-Reise der Stadt Gersthofen und der Stadt Schwabmünchen ging es unter anderem darum, wie geeignete Arbeitskräfte ins Augsburger Land kommen können. Es wurden sogar erste Vorstellungsgespräche geführt. Grundkenntnisse in der deutschen Sprache sind dabei die Voraussetzung.

