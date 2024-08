Unfall auf dem Parkplatz des City-Centers in Gersthofen

Zu einem Unfall ist es am Montagmittag auf dem Parkplatz des City-Centers in Gersthofen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 68-Jährige mit ihrem Auto von dort in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den Wagen eines 76-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Die beiden Autos krachten zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. (kinp)

