Unfall in Kreisverkehr bei Gersthofen

Ein Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr in einem Kreisverkehr bei Gersthofen. Ein 33-Jähriger fuhr laut Polizei von Gablingen kommend in den Kreisvekehr an der Staatsstraße 2381. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 19-Jährigen, und es kam zum Unfall. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden liegt laut Polizeibericht bei mindestens 1000 Euro. (kinp)

