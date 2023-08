Verletzte nach Streit in Diskothek um eine Flasche Wodka

Streiterei in einer Gersthofer Diskothek: Am Sonntag, 6. August, gegen 01.40 Uhr gerieten sechs Personen in einer Gersthofer Diskothek wegen einer Flasche Wodka aneinander. Aufgrund der Streitigkeit wurde die gesamte Gruppe der Lokalität verwiesen. Die Auseinandersetzung endete laut Polizei im Anschluss im Außenbereich der Diskothek in einer Schlägerei, die schließlich mit mehreren Streifen beendet werden musste. Bei der Auseinandersetzung wurden die zwischen 19 und 25 Jahre alten Beteiligten leicht verletzt und waren allesamt deutlich alkoholisiert. Sie müssen jetzt mit entsprechenden Anzeigen rechnen. (lig)