Gersthofen

vor 16 Min.

Verwechslungsgefahr: Kommt Thomas Müller aus Gersthofen?

Plus Michi Glück sieht dem Fußball-Nationalspieler zum Verwechseln ähnlich und wird deshalb im Netz gefeiert. Diesen Hype will er für seine Karriere als Sänger nutzen.

Von Oliver Reiser

Immer wenn große Fußball-Ereignisse anstehen, verwandelt sich der Schauspieler und Sänger Michi Glück in den Fußballer Thomas Müller. Das funktioniert relativ einfach, denn der 35-Jährige sieht dem Nationalspieler vom FC Bayern München zum Verwechseln ähnlich. Zuletzt hat sich das wieder während der derzeit laufenden Fußball-Europameisterschaft bestätigt, als er beim Public Viewing in der Heimat und am Ballermann auf Mallorca in seinem Trikot mit der Nummer 13 gefeiert wurde. "Während des 5:1 gegen Schottland sind die Leute begeistert auf mich zugekommen. Da hab ich mir am nächsten Tag gedacht, das ist die Chance", erzählt Michi Glück, dass er sich darauf hin sofort in den nächsten Flieger gesetzt hat und ins 17. deutsche Bundesland geflogen ist. Und tatsächlich: Seitdem nimmt der Hype um den Thomas Müller-Doppelgänger kein Ende.

Im Netz gehen die Videos vom Ballermann viral durch die Decke. Auf TikTok wurde ein Beitrag innerhalb eines Tages 500.000 Mal aufgerufen. Ein Video, das ihn zusammen mit Ikke Hüftgold zeigt, erreichte auf Instagram 1,8 Millionen Aufrufe. "Diese Riesen-Reichweite ist Wahnsinn!", freut sich Rupert Wagner, wie der Gersthofer im bürgerlichen Leben heißt. Von seinen Freunden wird er "Rupse" genannt. Michi Glück ist nur sein Künstlername.

