Viel los im neuen Jahr in der Stadtbibliothek Gersthofen

In der Stadtbibliothek Gersthofen geht das Programm auch im Jahr 2025 abwechslungsreich weiter: Bereits am Samstag, 4. Januar, ist einiges los. Das Repair-Cafe öffnet die Pforten von 10 bis 13 Uhr. Die Spiele- und Puzzletauschbörse hat geöffnet und um 11 Uhr kommt Oma Hanna zum Vorlesen für die Kleinen in die Kinderleseinsel.

Die weiteren Januartermine für die Leseoma Hanna sind Samstag, 18. Januar, um 11 Uhr und für die Leseomi Edith die Donnerstage 9. und 13. Januar jeweils um 16.30 Uhr. Auch 2025 treffen sich Schachbegeisterte wie gewohnt donnerstags um 10 Uhr in der Bibliothek. Schachtraining für Kinder findet am Samstag, 11. und 25. Januar, jeweils von 10 bis 12 Uhr statt. BayernLAB, Verbraucherbildung und der E-Medienkompass machen im Januar Pause. Der Spieleabend findet am Donnerstag, 16. Januar, statt.

Termine für die Energieberatung in der Stadtbibliothek durch die Verbraucherzentrale können unter Telefon 0821-2491 365 vereinbart werden.

Ein Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen: am 27. Februar um 19 Uhr findet unter dem Motto „Kunst, Krimi & Leidenschaft: Literarische Reisen zwischen Gersthofen, Augsburg Und Frankreich“ eine Doppellesung mit Marie Gate-Stallforth und Jörg Stuttmann im Ballonmuseum statt. Am 13. März besuchen Ida und Ana Lutzenberger die Stadtbibliothek, um aus ihrem spannenden Reisebuch „Rette, Rette Fahradkette“ zu erzählen. Die beiden Schwestern berichten von ihrer 14-monatigen Fahrradtour, die sie 2021 über Osteuropa nach Asien bis in den Nahen Osten gebracht hat. Mehr Details zu allen kostenlosen Veranstaltungen sind im Internet unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de. zu lesen (AZ)