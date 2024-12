Vor 75 Jahren bekam Gersthofen ein neues Rathaus

Ein großer Festtag für die ganze Gemeinde war vor 75 Jahren der 4. Dezember 1949: die Einweihung des neuen Rathauses. In einer Zeit schwerer wirtschaftlicher Not entschloss sich der Gemeinderat mit Bürgermeister Josef Helmschrott an der Spitze zu der äußerst mutigen Entscheidung, den unter Denkmalschutz stehenden Strasser-Saal an der Augsburger Straße in ein repräsentatives Rathaus umzubauen. Nach einjähriger Umbauzeit entstand aus dem fast dem Ruin geweihten historischen südlichen Gebäudeteil der ehemaligen Strasser-Brauerei nicht nur ein zweckentsprechendes Rathaus, sondern zum Stolz und zur Freude auch ein Schmuckstück für den ganzen Ort.

