Gersthofen

17:16 Uhr

Vor 90 Jahren entstand nach einer Fusion der TSV Gersthofen

Schon von Anfang an plante man für das Gersthofer TSV-Gelände und die Gerfriedswelle auf den Flächen, auf welchen sie sich heute noch befinden.

Plus Vor 90 Jahren entstand am 4. Februar 1934 der „damaligen Zeit gehorchend“ aus der Fusion des Turnverein Gersthofen und des SV Eintracht Gersthofen der TSV.

In der 115-jährigen Geschichte des TSV Gersthofen gibt es in diesen Tagen ein historisches Datum. Vor 90 Jahren, genau am 4. Februar 1934, wurde 25 Jahre nach der Gründung des Turnvereins Gersthofen, ein neuer Großverein geschaffen. Über die Vereinigung des Turnvereins Gersthofen mit dem im Jahr 1926 gegründeten Sportverein Eintracht berichtete damals die Gersthofer Zeitung mit der Überschrift „Vereinigung des Turn- und Sportverein Gersthofen“ unter „Lokales und Vermischtes“.

„Am vergangenen Sonntag, den 4. Februar, waren die Mitglieder beider Vereine im Saale der Brauerei Straßer erschienen, um gemeinsam eine freiwillige Ehe einzugehen.“ Als Name für den neuen Großverein wurde Turn- und Sportverein Gersthofen 1909 beschlossen. Dem Zusammenschluss mit dem Turnverein Gersthofen stimmten vorher im Oktober 1933 unter der Versammlungsleitung von Vereinsführer Josef Schmid 16 von 20 stimmberechtigten Eintracht-Mitgliedern zu. Als Vereinsfarben des neuen TSV wurden „Gelb-Schwarz“ festgelegt. Mit in die neue Vereinsehe brachte der SV Eintracht insgesamt 185,20 Mark Schulden, davon 120 Mark beim Herbergsvater Josef Seitz, 15,20 Mark beim Kaufhaus Landauer (später Zentral-Kaufhaus Augsburg) und auch beim Kassierer Martin Bschorr stand der Verein mit 50 Mark in der Kreide.

