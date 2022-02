Gersthofen

07:00 Uhr

Warum Gersthofen 47 Quadratmeter Grund an der Haydnstraße kauft

Blick vom ehemaligen Kuka-Turm: An der Ecke Bahnhofstraße/Haydnstraße (weiße Reihenhausfront) möchte die Stadt Gersthofen 47 Quadratmeter Grund kaufen.

Plus Es ist zwar nur eine kleine Fläche, dennoch will die Stadt Gersthofen an der Ecke Haydnstraße/Bahnhofstraße Grund kaufen. Der Grund liegt bei der Stadtentwicklung.

Von Gerald Lindner

Bereits bei der Potenzialfläche nördlich der Bahnhofstraße hat die Stadt Gersthofen von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. Sie erwarb das "Gersthofer Loch" für rund 20 Millionen Euro, um künftig selbst entscheiden zu können, was mit dem rund 7000 Quadratmeter großen Areal geschieht. Nun soll das Vorkaufsrecht bei einer weiteren Fläche in Anspruch genommen werden. Diese liegt ebenfalls im unmittelbaren Umfeld der Bahnhofstraße, ist allerdings wesentlich kleiner. Die Stadt hat damit auch schon Pläne, die mit der künftigen Gestaltung der Ost-West-Achse zu tun haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen