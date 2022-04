Warum Gersthofen die Krähen im Hery-Park verteidigt

Plus Sie wurden erfolgreich aus dem Gersthofer Nogent-Park vertrieben. Nun brüten Saatkrähen im Hery-Park. Die Stadt hat dazu eine Bitte an die Bürgerinnen und Bürger.

Die Saatkrähen beginnen aktuell mit dem Ausbrüten ihrer Eier im Hery-Park. Sie bewohnen hier die Bäume und fallen durch ihr lautes Krächzen und auch ihre Hinterlassenschaften auf. Die Stadt Gersthofen bitte um Verständnis für die Kolonie, um Konflikte zu vermeiden. Es gibt aber auch Hoffnung, dass dies besser wird.