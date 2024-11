Was macht eigentlich ein Bürgermeister?

Auch in diesem Jahr hatten die Gersthofer Grundschülerinnen und Grundschüler der vierten Klassen wieder die Gelegenheit, das Rathaus zu besuchen. Zuvor hatten sie sich im Heimat- und Sachkundeunterricht mit den Aufgaben der Gemeinde beschäftigt. Um ihr Wissen zu vertiefen und die verschiedenen Aufgaben einer Stadt anschaulich kennenzulernen, wurden sie durch die verschiedenen Abteilungen im Rathaus geführt. Auf ihrem Rundgang lernten die Kinder auch, was mit Fundsachen passiert, wo geheiratet wird und welche Aufgaben der Stadtrat hat. Im großen Sitzungssaal der Stadt durften sie Bürgermeister Michael Wörle Fragen stellen. Dabei erfuhren sie, was ein Bürgermeister so macht. (AZ)

