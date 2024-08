Wo man in Gersthofen Obst ernten oder es auch loswerden kann

Gersthofen wird Teil der Initiative „Gelbes Band“ und unterstützt die Aktion aktiv – sowohl als Stadt, als auch für Bürgerinnen und Bürger. Städtische Obstbäume dürfen an drei verschiedenen Stellen in Gersthofen abgeerntet werden. Die Bäume sind durch ein gelbes Band gekennzeichnet. Wer selbst Obstbäume hat, und die Früchte gerne teilen möchte, kann sich gelbe Bänder im Bürgerservice-Zentrum am Rathausplatz abholen.

Auch die Stadt Gersthofen beteiligt sich am „Gelben Band“

Die Initiative „Gelbes Band“ zielt darauf ab, der Verschwendung von Obst entgegenzuwirken, indem sie eine Lösung anbietet: Obstbäume oder -sträucher werden mit einem gelben Band markiert, um anzuzeigen, dass sie abgeerntet werden dürfen. Die Stadt Gersthofen hat an drei verschiedenen Streuobstwiesen Bäume zum Abernten freigegeben: Am Ballonstartplatz, in Rettenbergen an der Streuobstwiese neben dem Amselweg und in Hirblingen am Kreisverkehr.

Aber auch Privatpersonen, die während der Obstsaison nicht in der Lage sind, die reichhaltige Ernte zu nutzen, können ihre Bäume und Sträucher mit diesem Band versehen. Wer möchte, kann dann das Obst für den eigenen Bedarf ernten. Welche Regeln dabei gelten, steht auf einem Schild. Interessierte können sich im Bürgerservice Zentrum der Stadt Gersthofen gelbe Bänder für ihre Bäume und ein Schild mit Verhaltensregeln abholen. Beides kann für die Erntezeit am jeweiligen Baum befestigt werden.

Diese Regeln gelten beim Obsternten an fremden Bäumen in Gersthofen

Das Ernten ist nur bei Bäumen und Sträuchern erlaubt, die ein gelbes Band tragen. Man nur so viel ernten, wie man verbrauchen kann. Man muss behutsam mit den Bäumen und Sträuchern umgehen und darf nur ohne Leiter ernten. Beim Betreten der Obstwiesen muss auf herumliegende Früchte, Äste oder Bodenunebenheiten geachtet werden. Es muss selbst geprüft werden, ob das Obst noch gut ist. Es wird zum Waschen vor dem Verzehr geraten.

Sollte jemandem ein Baum auffallen, der im Besitz der Stadt ist, aber noch nicht gekennzeichnet, kann die Person den Baum gerne unter knm@gersthofen.de melden. Der Landkreis Augsburg fördert die Aktion in der Region. Er bietet den Kommunen Unterstützung durch die Bereitstellung von gelben Bändern und Hinweisschildern an. Weitere Informationen zur Ernteaktion „Gelbes Band“ gibt es beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter Ernteaktion „Gelbes Band“. (AZ)