Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Gersthofen

Zwei Menschen sind nach einem Auffahrunfall in Gersthofen leicht verletzt, berichtet die Polizei. Demnach krachte es am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr in der Bahnhofstraße. Vor dem Kreisverkehr Westendstraße musste demnach ein 44-Jähriger mit seinem Auto abbremsen. Das bemerkte die hinter ihm fahrende 34-Jährige offenbar zu spät und es kam zum Unfall. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf insgesamt rund 6000 Euro. (kinp)

